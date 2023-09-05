Стефанишина озвучила сроки готовности Украины к вступлению в ЕС и НАТО
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина убеждена, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, в НАТО – еще раньше
Об этом она рассказала в интервью "Голосу Америки".
Комментируя слова президента Евросовета Шарля Мишеля о необходимости приготовить блок к расширению до 2030 года, Стефанишина отметила, что это не значит необходимости для Украины ждать вступления 7 лет .
Вице-премьер уверена, что Украина сможет:
- провести эффективные переговоры;
- выполнить все обязательства, связанные с имплементацией европейских стандартов;
- создать условия для восстановления украинской экономики, позволяющих стать конкурентоспособным членом ЕС.
"Мы будем готовы к членству в Европейском Союзе в ближайшие два года, но, конечно, ход войны будет определять политические рамки принятия этого решения", - подчеркнула чиновник.
В то же время Стефанишин добавила, что вступление в НАТО может быть значительно ближе.
"Я думаю, что в НАТО мы сможем вступить быстрее, потому что мы ожидаем победы, завершения войны, и одна из самых сильных, мощных и известных армий мира точно будет самым большим гарантом безопасности Европы и всего европейского пространства", - подытожила вице-премьер-министр .
Что известно о вступлении Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз относительно немедленного вступления по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.
По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.
Но уже 17 августа вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь такие изменения вводятся годами .
28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены до 2030 года. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.
В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.
23 июля министр обороны Резников выразил мнение, что летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО. При этом страны НАТО неоднократно говорили о том, что вступление Украины в Альянс невозможно до завершения войны с РФ.
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