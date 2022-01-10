Стефанишина: обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с вывода российских войск из Украины
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что обсуждение "гарантий безопасности" РФ должно начаться с вывода войск России из Украины
Об этом она заявила на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
По словам Стефанишиной, требование России к союзникам - не переговорная позиция. Вице-премьер-министр заявила, что агрессор не в той позиции, чтобы ставить условия, пока российские танки не покинут украинскую границу.
"Россия пытается навязать свою повестку дня, вместо того чтобы вернуться за стол переговоров. Обсуждение "гарантий безопасности" должно начаться с вывода российских войск с украинской территории", - сказала она.
Справка: в понедельник, 10 января, в швейцарской Женеве началась встреча представителей США и РФ по "гарантиям безопасности". По словам замгоссекретаря США Венди Шерман, представители США выслушают беспокойство России и выскажут свои.
- Напомним, ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января. РФ подтвердила переговоры с США по "гарантиям безопасности".
- Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что политика России представляет угрозу системе безопасности Европы и добавил, что нельзя принимать ее "гарантий безопасности".
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