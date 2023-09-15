Стефанишин утверждает, что немедленное открытие деклараций не было принципиальным для европейских партнеров
Вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина утверждает, что немедленное открытие деклараций чиновников – исключительно запрос украинского общества
Об этом она сказала в интервью " Радио Свобода ".
Вице-премьер отметила, что за открытие реестра через год проголосовало большинство нардепов.
"Кто-то был не уверен, что будет техническая готовность, скажем так, сразу открыть реестры. Кто-то из политиков откровенно не хотел декларировать или публиковать свое состояние. Много разных было вещей, но в конце концов наши европейские коллеги не считали, что это суперпринципиальный вопрос. Потому что понимании европейской бюрократии один год – это вообще незначительный промежуток времени", - заявила Стефанишина.
"В то же время президент (Владимир Зеленский – ред.) прежде всего отреагировал на общественный запрос", - добавила она.
Что известно об электронном декларировании
Закон об е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.
12 сентября Зеленский ветировал закон и заявил, что декларации должны быть открыты сейчас.
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