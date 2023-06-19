Стефанчук заявил о готовности Украины повторить путь Финляндии в НАТО
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о готовности Украины к "финляндизации", когда речь идет о вступлении в НАТО. Страна хочет пройти по тому же пути
Об этом он сказал в интервью одному из украинских изданий.
По словам Стефанчука, Украина для членства в НАТО должна продемонстрировать соответствие стандартам НАТО и потенциальный прогресс.
"Я думаю, это будет основанием для принятия их решения. Очень долго говорили о финляндизации Украины. После принятия Финляндии в НАТО я готов взять путь Финляндии, мы готовы к такой финляндизации", – сказал спикер ВР.
Он напомнил, что 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31 страной НАТО , и в ближайшее время членом Альянса станет Швеция.
"Мы хотим стать 33-м членом НАТО и хотим пройти этот путь так, как его прошли Финляндия и Швеция", - подчеркнул Стефанчук.
Следует отметить, что в прямом смысле под "финляндизацией" понимают частичное подчинение внешней и внутренней политики страны другому государству при номинальном сохранении его суверенитета. Этот термин появился в ранние годы Холодной войны и описывал характер отношений между Финляндией и СССР, которые сложились под давлением Советского Союза и учитывая стремление финнов остаться независимыми. В данном же контексте Стефанчук говорит о "финляндизации" в переносном смысле.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .
13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.
16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное