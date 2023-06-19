Об этом он сказал в интервью одному из украинских изданий.

По словам Стефанчука, Украина для членства в НАТО должна продемонстрировать соответствие стандартам НАТО и потенциальный прогресс.

"Я думаю, это будет основанием для принятия их решения. Очень долго говорили о финляндизации Украины. После принятия Финляндии в НАТО я готов взять путь Финляндии, мы готовы к такой финляндизации", – сказал спикер ВР.

Он напомнил, что 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31 страной НАТО , и в ближайшее время членом Альянса станет Швеция.

"Мы хотим стать 33-м членом НАТО и хотим пройти этот путь так, как его прошли Финляндия и Швеция", - подчеркнул Стефанчук.

Следует отметить, что в прямом смысле под "финляндизацией" понимают частичное подчинение внешней и внутренней политики страны другому государству при номинальном сохранении его суверенитета. Этот термин появился в ранние годы Холодной войны и описывал характер отношений между Финляндией и СССР, которые сложились под давлением Советского Союза и учитывая стремление финнов остаться независимыми. В данном же контексте Стефанчук говорит о "финляндизации" в переносном смысле.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.