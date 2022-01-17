Стефанчук выздоровел от коронавируса
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук получил отрицательный тест после того, как вторично заболел COVID-19
Об этом он написал в Facebook.
"Ура!!! Отрицательный тест", - сообщил глава парламента.
Стефанчук выразил благодарность всем, кто поддерживал его во время болезни.
Спикер ВР пожелал гражданам крепкого здоровья и мощного иммунитета. Он также призвал всех вакцинироваться и соблюдать требования карантина.
- Стефанчук болел коронавирусом в ноябре 2021 года и в январе 2022 года.
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