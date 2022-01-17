Стефанчук выздоровел от коронавируса

Об этом он написал в Facebook.

"Ура!!! Отрицательный тест", - сообщил глава парламента.

Стефанчук выразил благодарность всем, кто поддерживал его во время болезни.



Спикер ВР пожелал гражданам крепкого здоровья и мощного иммунитета. Он также призвал всех вакцинироваться и соблюдать требования карантина.

Стефанчук болел коронавирусом в ноябре 2021 года и в январе 2022 года.