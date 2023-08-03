Стефанчук: Выборы должны проходить после победы Украины, необходимы и изменения в законодательстве
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламентские выборы будут после победы Украины, но для их проведения нужны изменения в законодательстве
Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.
"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "думаете ли вы о следующих выборах?". Я им всегда говорю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И здесь уж действительно нужны будут изменения в законодательство" , – сказал глава Совета.
По его словам, парламент сначала должен объяснить, какие это будут выборы: "Ведь Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам исходить из этой юридической путаницы".
Он уверен, что проводить какие-либо выборы в период военного положения невозможно: "Без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, выехавших за границу и получивших временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других мельчайших вопросов, - это невозможно".
Вопросы выборов во время войны
В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".
А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что тему выборов во время войны следует рассматривать с осторожностью и считает, что без военных, ныне защищающих Украину, выборы невозможны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.54
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное