Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Многие международные коллеги во время общения спрашивают: "думаете ли вы о следующих выборах?". Я им всегда говорю: "Мы думаем о нашей победе, а выборы должны быть после нашей победы". И здесь уж действительно нужны будут изменения в законодательство" , – сказал глава Совета.

По его словам, парламент сначала должен объяснить, какие это будут выборы: "Ведь Конституция предусматривает только два вида выборов: очередные и внеочередные. Послеочередных не существует. И еще есть целый ряд других законодательных несогласований. Надо понять, как нам исходить из этой юридической путаницы".

Он уверен, что проводить какие-либо выборы в период военного положения невозможно: "Без обеспечения участия в выборах военнослужащих, людей, выехавших за границу и получивших временное убежище в других странах, без обеспечения безопасности избирательного процесса, без других мельчайших вопросов, - это невозможно".

Вопросы выборов во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что тему выборов во время войны следует рассматривать с осторожностью и считает, что без военных, ныне защищающих Украину, выборы невозможны.