Стефанчук второй раз заболел коронавирусом

Об этом он сообщил в Facebook.

"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", - отметил Стефанчук.

Он призвал украинцев не забывать о масках, дезинфекции рук и дистанции.

"И конечно - вакцинация! Безусловно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что болезнь будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял", - добавил глава ВР.

Стефанчук также попросил тех, с кем он контактировал в ближайшее время, сдать тест.

