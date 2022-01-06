Стефанчук второй раз заболел коронавирусом
Глава парламента Руслан Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом
Об этом он сообщил в Facebook.
"Новый год начался с новых хлопот - коронавирус 2.0. Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", - отметил Стефанчук.
Он призвал украинцев не забывать о масках, дезинфекции рук и дистанции.
"И конечно - вакцинация! Безусловно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что болезнь будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял", - добавил глава ВР.
Стефанчук также попросил тех, с кем он контактировал в ближайшее время, сдать тест.
- В ноябре прошлого года Стефанчук уже болел коронавирусом.
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