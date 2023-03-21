Стефанчук встретился с главой МИД Эстонии Рейнсалу: среди тем переговоров было вступление Украины в НАТО
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, в ходе которой, в частности, поднял вопрос о вступлении Украины в НАТО
Об этом глава ВР сообщил в Facebook .
Стефанчук поблагодарил Эстонию за вклад в согласование плана ЕС по совместной закупке 1 млн снарядов для Украины.
"Обсудили также ряд приоритетных вопросов, прежде всего ответственность России. В частности, создание механизма возмещения ущерба, причиненного РФ, создание реестра ущерба и создание спецтрибунала по преступлению российской агрессии", - написал спикер Совета.
Также он во время разговора с Рейнсалу отметил важность продолжения санкционного давления на страну-агрессорку, в частности, внедрение 11-го пакета ограничений.
"Выразил надежду, что в ближайшее время будет подписана декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Эстонии Каи Каллас по евроатлантической интеграции Украины. Это поможет союзникам начать дискуссию по рассмотрению заявки Украины на членство в НАТО", - добавил Стефанчук.
- 16 марта Эстония объявила об очередном пакете военной помощи Украине, где будет снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.
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