Об этом глава ВР сообщил в Facebook .

Стефанчук поблагодарил Эстонию за вклад в согласование плана ЕС по совместной закупке 1 млн снарядов для Украины.

"Обсудили также ряд приоритетных вопросов, прежде всего ответственность России. В частности, создание механизма возмещения ущерба, причиненного РФ, создание реестра ущерба и создание спецтрибунала по преступлению российской агрессии", - написал спикер Совета.

Также он во время разговора с Рейнсалу отметил важность продолжения санкционного давления на страну-агрессорку, в частности, внедрение 11-го пакета ограничений.

"Выразил надежду, что в ближайшее время будет подписана декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Эстонии Каи Каллас по евроатлантической интеграции Украины. Это поможет союзникам начать дискуссию по рассмотрению заявки Украины на членство в НАТО", - добавил Стефанчук.