Стефанчук стал головой Верховной Рады
Народные депутаты избрали новым головой парламента Руслана Стефанчука
Об этом передает Еспресо.TV.
Парламентарии выбрали Стефанчуа головой ВРУ.
За проголосовал 261 депутат.
Всего на должность спикера претендовали пять нардепов. Кроме Стефанчука, это представители "Европейская солидарность" Яна Зинкевич и Алексей Гончаренко, депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, а также внефракционный нардеп Гео Лерос. Позже во время выступлений народные депутаты Ярослав Железняк и Гео Лерос сняли с рассмотрения свои кандидатуры
В рейтинговом голосовании за Гончаренко проголосовали 44 нардепы, а за Зинкевич - 146.
До этого Стефанчук занимал должность первого вице-спикера ВР.
- Напомним, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
- Впоследствии, парламентарии выдвинули 5 кандидатов на должность головы Верховной Рады Украины.
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