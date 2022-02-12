Стефанчук согласился перевести Раду в непрерывный режим

Об этом спикер парламента заявил через соцсети, передает Еспресо.TV.



"Сегодня - напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все первые 30 лет нашей независимости. Что может добавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме", - отметил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады выразил уверенность, что народные депутаты всех фракций и групп осознают необходимость "сделать результативной пленарную неделю, которую мы готовимся начать".



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"Результативным не с точки зрения того, как кто-то будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. В любой ситуации у нас есть потенциал для всех необходимых решений", - подчеркнул спикер.

Напомним, перевести работу украинского парламента в непрерывный режим в связи с, как утверждают западные правительства и разведки, очень высокой угрозой нового российского вооруженного вторжения требовали оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

По их инициативе завтра, 13 февраля 2022 года, в Верховной Раде состоится закрытое заседание силового и финансового блоков Кабинета Министров с участием премьера Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций. Ориентировочное время начала встречи – 16:00.

В свою очередь, лидер "Евросолидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту возобновить деятельность "антикризисного штаба для принятия оперативных решений", как это было во время активных боевых действий с РФ в 2014-2015 годах.



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