Стефанчук рассказал, какие нардепы регулярно не появляются на заседаниях Верховной Рады

Об этом Стефанчук сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, в настоящее время несколько нардепов регулярно не посещают заседание Верховной Рады. А именно:

Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщина");

Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");

Степан Ивахов (депутатская группа "За Будущее");

Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");

Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие").

Стефанчук отметил, что об их отсутствии в зале он узнает по результатам голосований.

"Я каждый раз этим народным депутатам периодически направляю письма с тем, чтобы они появились и выполняли свои обязанности как народного депутата", - добавил Стефанчук.