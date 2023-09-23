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Стефанчук рассказал, какие нардепы регулярно не появляются на заседаниях Верховной Рады

23 сентября, 2023 суббота
15:13
Общество

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, какие народные депутаты регулярно не посещают заседания Рады

Об этом Стефанчук сообщил в интервью Радио Свобода.

По его словам, в настоящее время несколько нардепов регулярно не посещают заседание Верховной Рады. А именно:

  • Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщина");
  • Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");
  • Степан Ивахов (депутатская группа "За Будущее");
  • Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");
  • Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие").

Стефанчук отметил, что об их отсутствии в зале он узнает по результатам голосований.

"Я каждый раз этим народным депутатам периодически направляю письма с тем, чтобы они появились и выполняли свои обязанности как народного депутата", - добавил Стефанчук.

  • 9 августа Верховная Рада досрочно прекратила полномочия находящегося за рубежом народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Холодова. Нардеп ни разу не голосовал в парламенте с 21 января 2023 года. А за весь 2022 год участвовал в половине голосований в сессионном зале.
Украина
Верховная Рада
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