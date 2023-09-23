Стефанчук рассказал, какие нардепы регулярно не появляются на заседаниях Верховной Рады
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, какие народные депутаты регулярно не посещают заседания Рады
Об этом Стефанчук сообщил в интервью Радио Свобода.
По его словам, в настоящее время несколько нардепов регулярно не посещают заседание Верховной Рады. А именно:
- Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщина");
- Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");
- Степан Ивахов (депутатская группа "За Будущее");
- Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");
- Сергей Шахов (депутатская группа "Доверие").
Стефанчук отметил, что об их отсутствии в зале он узнает по результатам голосований.
"Я каждый раз этим народным депутатам периодически направляю письма с тем, чтобы они появились и выполняли свои обязанности как народного депутата", - добавил Стефанчук.
- 9 августа Верховная Рада досрочно прекратила полномочия находящегося за рубежом народного депутата от "Слуги Народа" Андрея Холодова. Нардеп ни разу не голосовал в парламенте с 21 января 2023 года. А за весь 2022 год участвовал в половине голосований в сессионном зале.
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