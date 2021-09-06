Стефанчук: Рада этой осенью может рассмотреть законопроект о местном референдуме
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нардепы могут рассмотреть законопроект о местном референдуме этой осенью
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
"Я очень надеюсь, что этой осенью мы его (закон о местном референдуме - ред.) обязательно вынесем в зал для принятия за основу. Мы проводили общественное обсуждение, сейчас анализируем те предложения, которые получили от людей. И потом уже, учитывая эти предложения, мы его доработаем ко второму чтению ", - подчеркнул Стефанчук.
Он отметил, что в этот закон были заложены большое количество предохранителей, чтобы "не допустить сепаратизма и других негативных явлений", чтобы местный референдум использовался для блага общин.
Стефанчук заметил, что это также и касается закона о всеукраинском референдуме.
"И общество должно тоже иметь действенный инструмент влияния на местное самоуправление. Вот это важно - дать реальный действенный механизм, стоп-кран или палочку погонщика. Там уже, разумеется, меньше требований, но мы прописали все необходимое", - сказал вице-спикер ВР .
Стефанчук добавил, что документ предусматривает возможность объявлять недоверие и увольнять мэра, распускать Раду, то есть не только решение хозяйственных вопросов, но и реальное влияние на то или иное решение политическое, кадровое местного уровня.
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