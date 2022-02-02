Стефанчук призвал Шкарлета объяснить назначение повторных выборов президента "Могилянки"
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлету с требованием объяснить отказ МОН признавать результаты выборов главы Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов
Об этом он написал в facebook.
"Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, по которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право - священное! Ведь это часть народовластия. И потому я, как бывший профессор "Могилянки", как ученый, как человек, искренне искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя", - заметил Стефанчук.
Он подчеркнул, что в рамках парламентского контроля направил обращение Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов.
Глава ВРУ также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Денису Монастырскому. Он просит их взять под контроль расследование факта похищения одной из урн для голосования на последних выборах главы вуза.
Стефанчук также направил письма министру юстиции Украины, министру здравоохранения Украины, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины, главе Национального агентства по предотвращению коррупции и главе Службы безопасности относительно результатов спецпроверки кандидатов на выборах.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Бывший министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили урну с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлет заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и будет приказ о новых выборах, поскольку предыдущие прошли с нарушением процедур.
- Впоследствии МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки".
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