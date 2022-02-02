Стефанчук призвал Шкарлета объяснить назначение повторных выборов президента "Могилянки"

Об этом он написал в facebook.

"Я всегда был и остаюсь сторонником университетского самоуправления, по которому только сообщество университета имеет право выбирать себе руководителя. И это право - священное! Ведь это часть народовластия. И потому я, как бывший профессор "Могилянки", как ученый, как человек, искренне искренне заинтересован в том, чтобы долгий избирательный процесс президента НаУКМА завершился и один из самых мощных вузов в конце концов честно и прозрачно получил своего руководителя", - заметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что в рамках парламентского контроля направил обращение Сергею Шкарлету с требованием обосновать решение МОН об отказе признавать результаты выборов президента НаУКМА, а также аргументировать решение о назначении повторных выборов.

Глава ВРУ также обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Денису Монастырскому. Он просит их взять под контроль расследование факта похищения одной из урн для голосования на последних выборах главы вуза.

Стефанчук также направил письма министру юстиции Украины, министру здравоохранения Украины, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины, главе Национального агентства по предотвращению коррупции и главе Службы безопасности относительно результатов спецпроверки кандидатов на выборах.