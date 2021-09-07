Стефанчук призвал нардепов до конца года принять антикоррупционную стратегию

Об этом Стефанчук заявил на заседании согласительного совета ВР, передает Интерфакс-Украина .

"Нужно сделать все, чтобы по крайней мере до конца года Украина получила антикоррупционную стратегию, о которой мы долгое время говорим. Надеюсь, что к концу года мы сможем принять этот документ, а возможно, и раньше, но это будет зависеть от того, сколько поправок внесено к нему ", - сказал он.

Стефанчук отметил, что вопрос борьбы с коррупцией является одним из основных вопросов, касающихся Украины в мире.