Стефанчук призвал нардепов до конца года принять антикоррупционную стратегию
Первый заместитель головы Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов принять антикоррупционную стратегию до конца текущего года
Об этом Стефанчук заявил на заседании согласительного совета ВР, передает Интерфакс-Украина .
"Нужно сделать все, чтобы по крайней мере до конца года Украина получила антикоррупционную стратегию, о которой мы долгое время говорим. Надеюсь, что к концу года мы сможем принять этот документ, а возможно, и раньше, но это будет зависеть от того, сколько поправок внесено к нему ", - сказал он.
Стефанчук отметил, что вопрос борьбы с коррупцией является одним из основных вопросов, касающихся Украины в мире.
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