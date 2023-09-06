Стефанчук прибыл в Японию для участия в парламентском саммите G7

Об этом Стефанчук написал в facebook .

Он рассказал, что в рамках визита в Токио встретится в двустороннем формате с коллегами-председателями парламентов стран G7 и выступит на первой сессии саммита "Агрессия России против Украины и международный порядок".

"Бесспорно – в фокусе внимания – Украина и всесторонняя поддержка партнерами нашей страны в противодействии российскому агрессору", – говорится в сообщении.