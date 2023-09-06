Стефанчук прибыл в Японию для участия в парламентском саммите G7
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в среду, 6 сентября, прибыл с визитом в столицу Японии: он примет участие в парламентском саммите G7
Об этом Стефанчук написал в facebook .
Он рассказал, что в рамках визита в Токио встретится в двустороннем формате с коллегами-председателями парламентов стран G7 и выступит на первой сессии саммита "Агрессия России против Украины и международный порядок".
"Бесспорно – в фокусе внимания – Украина и всесторонняя поддержка партнерами нашей страны в противодействии российскому агрессору", – говорится в сообщении.
- Тем временем с официальным визитом в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.
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