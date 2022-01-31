Стефанчук предложил нардепам обсудить введение онлайн-голосования Рады

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .



"Я на согласительном совете обратился к нашим коллегам, что мы уже реально видим такую картину, где надо снова вернуться к дискуссии по отдельным вопросам введения онлайн-голосования, потому что сегодня это уже практика всех парламентов мира, кроме Украины", - сказал Стефанчук. .



Как отметил голова ВР, процедуру онлайн-голосования используют парламент Польши, Европейское правительство и даже британское, которое считается наиболее консервативным в мире.



"К сожалению, украинский парламент, не знаю, или по политическим, или по другим вопросам, считает, что этот вопрос не приобрел государственный вес. Но я все-таки буду убеждать наших коллег, что мы должны сделать законодательный предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни при каких обстоятельствах", - сказал спикер ВР.



Он также рассказал, что на случай отключения интернета у Рады также есть механизм работы.



"Если теряется связь и так далее есть соответствующие пакеты у депутатов, они под секретным режимом, они их открывают и там написано: "Если исчезает связь, ты делаешь 1,2,3..., когда собираемся в ВР , на каком месте", это все прописано. Единственное, что это составляет режим секретности, поэтому я не могу это разглашать", - пояснил он.

Напомним, 19 декабря 2021 года спикер ВР Руслан Стефанчук заявил , что в Раду в 2022 году внесут законопроект о дистанционном голосовании нардепов.