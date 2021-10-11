Стефанчук: После рассмотрения 12 блокирующих постановлений будет решена судьба закона о деолигархизации

Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.

"Мы решаем этот вопрос, как оно будет. Пока мы знаем, что есть 12 блокирующих постановлений. Посмотрим, будут ли они поддерживаться или нет. После этого будет решаться судьба подписания этого закона", - заявил Стефанчук.



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Он надеется, что нардепы рассмотрят соответствующие проекты постановлений на следующей пленарной неделе, а именно 19 или 20 октября.

Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый в целом 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, которые противоречат друг другу.

24 сентября глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио попросил Зеленского предоставить закон об олигархах для оценки.

Впоследствии, ексголова ВР Дмитрий Разумков заявил , что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в котором его проголосовали в стенах парламента.

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