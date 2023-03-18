Копию документа вечером в субботу, 18 марта 2023, привел на фейсбуке спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Заявление подписано – "С. Шкарлет". Стоит подпись.

Читайте также: Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минпромышленности

Но в ее начале, там, где указывается от кого заявление, написано:

"министра образования и науки Украины Шарлета С. М.".