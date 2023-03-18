Стефанчук показал заявление на увольнение от Шкарлета, где тот написал свою фамилию с ошибкой
Министр образования и науки Сергей Шкарлет подал в Верховную Раду заявление на увольнение, в котором допустил ошибку в написании собственной фамилии
Копию документа вечером в субботу, 18 марта 2023, привел на фейсбуке спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
Заявление подписано – "С. Шкарлет". Стоит подпись.
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Но в ее начале, там, где указывается от кого заявление, написано:
"министра образования и науки Украины Шарлета С. М.".
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