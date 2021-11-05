Стефанчук подписал закон об олигархах

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на законопроект №5599 на сайте Рады.



В пятницу, 5 ноября, глава парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о деолигархизации.



Документом предусмотрено создание специального реестра, в который будут вносить олигархов. Для этого они должны удовлетворять трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд грн.



В тексте законопроекта на сайте Верховной Рады говорится, что определять олигархов будет СНБО.



Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны представлять электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в крупной приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим предстоит отчитываться о контактах между собой.

‚Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла закон о статусе олигархов в Украине.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил Разумкова поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах в связи с юридической коллизией. Народные депутаты учли одновременно три правки, противоречащие друг другу.

Впоследствии экс-глава ВР Дмитрий Разумков заявил , что профильный комитет направил в аппарат Верховной Рады закон об олигархах не в том виде, в каком его проголосовали в стенах парламента.

После этого глава парламента Дмитрий Разумков заявил, если действующий глава ВР Руслан Стефанчук подпишет закон об олигархах, то это станет основанием для обжалования в КСУ.

11 октября Стефанчук сообщил, что судьба подписания закона об олигархах решится после рассмотрения депутатами проектов постановлений об отмене решения о принятии этого документа.

19 октября Рада разблокировала подписание закона об олигархах.

Верховная Рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах).