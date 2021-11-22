Стефанчук подписал закон об административных процедурах
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал Закон Украины №3475 "Об административной процедуре", регулирующий процесс административных производств в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР.
"Только что подписал документ с 22-летней историей - Закон Украины "Об административной процедуре". Его ценность состоит в том, что каждый украинец будет иметь одинаковые права при взаимодействии с государством, без лишней бюрократии, на основе стандартов ЕС", - заявил Стефанчук.
По словам спикера Рады, законом предусматривается, что человек "получает право знать обо всех решениях, которые орган власти планирует принимать в отношении него".
При этом, по замыслу законотворцев, власти будут мотивировать свои решения и в полной мере разъяснять людям, как эти решения можно обжаловать.
Закон регулирует отношения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, других субъектов, которые в соответствии с законом уполномочены осуществлять властные управленческие функции принятия административного акта и его исполнения.
Действие закона не распространяется на отношения, возникающие при осуществлении деятельности по обращениям лиц, содержащих предложения и рекомендации по формированию государственной и региональной политики, уголовному производству, оперативно-розыскной деятельности, прохождению государственной, дипломатической и военной службы и рассмотрению жалоб в сфере государственных закупок.
- Напомним, Верховная Рада приняла закон "Об административной процедуре" 16 ноября 2021 года.
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