Стефанчук подписал закон о трансплантации, определяющий принципы пересадки органов и тканей

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.



В пояснительной записке к документу указывается, что задачей закона является улучшение и повышение эффективности Закона "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку".



Документ уточняет и расширяет ряд терминов и основные принципы осуществления трансплантаций, корректирует функциональные обязанности трансплант-координаторов, условия и порядки извлечения, хранения, тестирования, обработки и использования отдельных анатомических материалов, в частности тканей.



Также в законе уточняются формулировки, которые обеспечивают основы равенства реципиентов в получении анатомического материала и позволяют использовать современные средства коммуникации для волеизъявления граждан в сфере трансплантации. В соответствии с современными потребностями приводится перечень лиц, которые могут подавать заявления о согласии или несогласии на посмертное донорство и другое.



Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, 16 декабря Верховная Рада приняла закон №5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку".