Стефанчук перечислил "пять ключевых проблем" для проведения выборов во время войны

Об этом он сказал на саммите Крымской платформы, передает "Радио Свобода".

"В украинском законодательстве есть определенные неувязки относительно проведения и непроведения выборов как на парламентском, так и на президентском уровнях. Мы сейчас обсуждаем эти вопросы, но хочу, чтобы все поняли, что у нас есть 5 ключевых проблем, которые нам нужно решить. Первое – право военнослужащих на голосование и выдвижение, второе – право беженцев на голосование, третье – как проводить выборы на временно оккупированных территориях, четвертое – финансирование выборов и пятое – свободный доступ к медиа… Мы не можем дать России воспользоваться свободой слова в Украине для распространения пропаганды", - сказал политик.

Выборы во время войны: что известно

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

В августе вицеспикер Совета Корниенко сказал , что есть по меньшей мере три категории людей, которые не смогут принять участие в выборах. Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет. Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков. Третья категория – военные.

7 сентября секретарь СНБО Данилов сказал , что Украина проигрывает войну, если проведет выборы. "Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого", — сказал он.

В то же время, 100 общественных организаций выступили против выборов в Украине во время войны, отметив, что формальный акт голосования не равен демократии.