Стефанчук: ожидаю от ПА ОБСЕ более мощных решений по признанию действий РФ терроризмом
Глава ВРУ Стефанчук ожидает от Парламентской ассамблеи ОБСЕ более мощных решений по признанию действий Российской Федерации террористическими
Об этом он заявил в твиттере глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук по результатам встречи с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.
"Если то, что делает РФ не терроризм, то что тогда терроризм? Это подчеркнул во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Мир не должен бояться называть вещи своими именами. Я благодарен ПА ОБСЕ за поддержку Украины и ожидаю еще более мощных решений от организации", – отметил спикер украинского парламента.
На странице ОБСЕ сообщили об обсуждении поддержки Украины и ее защите.
"Саммит также стал возможностью обменяться с руководством парламентов и парламентских ассамблей вопросами поддержки Украины и защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.67
Покупка 39.67Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.25Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное