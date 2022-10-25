Стефанчук: ожидаю от ПА ОБСЕ более мощных решений по признанию действий РФ терроризмом

Об этом он заявил в твиттере глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук по результатам встречи с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

"Если то, что делает РФ не терроризм, то что тогда терроризм? Это подчеркнул во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Мир не должен бояться называть вещи своими именами. Я благодарен ПА ОБСЕ за поддержку Украины и ожидаю еще более мощных решений от организации", – отметил спикер украинского парламента.

На странице ОБСЕ сообщили об обсуждении поддержки Украины и ее защите.

"Саммит также стал возможностью обменяться с руководством парламентов и парламентских ассамблей вопросами поддержки Украины и защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb