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Обновлено

Стефанчук: отставку Ткаченко Рада рассмотрит на ближайшем пленарном заседании

21 июля, 2023 пятница
17:11
Общество

В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины

Об этом сообщил в Facebook спикер парламента Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности Министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе", - говорится в сообщении председателя ВР.

По словам Стефанчука, заявление Ткаченко будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Ранее народный депутат и глава парламентского Комитета гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии "Детектору медиа" заявил , что отставка Ткаченко состоится на одном из ближайших планерных заседаний Верховной Рады.

Он отмечал, что, по его мнению, отчет Ткаченко перед отставкой был бы целесообразным.

"Мое личное мнение, что отчет был бы целесообразен, потому что позволил бы дезавуировать значительную, если не большую часть манипулятивных обвинений в его адрес и в адрес министерства", - сказал Потураев.

Нардеп также добавил, что пока не знает, какие кандидатуры рассматриваются взамен Ткаченко, но сам с интересом ждет человека, который "возьмет на себя ответственность обеспечить потребности украинской культуры внебюджетными деньгами".

Что известно об уходе Ткаченко с должности главы Минкульта

Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

Министр уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.

Впоследствии на сайте Офиса президента появилась петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. По состоянию на 2 июня 2023 года она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 июня сказал , что нет достаточно оснований для того, чтобы он инициировал увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

23 июня активисты снова требовали отставки Ткаченко. Они появились с плакатами во время дискуссии на Книжном Арсенале в Киеве. Активисты были недовольны тем, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не согласился с петицией об уходе Ткаченко с должности, потому что не видит достаточно оснований для этого.

20 июля в интервью "Радио Свобода" Ткаченко заявил, что не намерен уходить с должности. В этом же интервью он сказал, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

"Каждый проект, который может быть реализован с помощью внебюджетных ресурсов, должен быть реализован с помощью внебюджетных ресурсов. Это касается разных сфер, и, в частности, отрасли культуры. Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас имеем другие приоритеты. Находите внебюджетные средства, негосударственные".

Сразу после обращения Зеленского Александр Ткаченко подал Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. В сообщении в соцсети он добавил, что культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди - это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего.

Культура
Украина
политика
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