Стефанчук объяснил, почему во время полномасштабной войны нельзя запрещать деятельность УПЦ МП

Об этом Стефанчук заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, Совет не будет рассматривать вопрос о запрете УПЦ МП, поскольку во время войны не имеет права принимать ни один закон, раскалывающий общество.

"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп и договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество. Любой закон, который вносится в Верховную Раду и раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве. Это нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", - сказал Стефанчук.

29 марта в Раде появился законопроект о запрещении деятельности РПЦ в Украине.

11 апреля стало известно, что священники УПЦ МП собирают подписи под обращением в Собор предстоятелей Древних Восточных Церквей "с иском против патриарха Кирилла".

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