Стефанчук объяснил, почему во время полномасштабной войны нельзя запрещать деятельность УПЦ МП
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете УПЦ МП в Украине не будет рассматриваться во время войны из-за угрозы раскола в обществе
Об этом Стефанчук заявил в интервью РБК-Украина .
По его словам, Совет не будет рассматривать вопрос о запрете УПЦ МП, поскольку во время войны не имеет права принимать ни один закон, раскалывающий общество.
"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп и договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество. Любой закон, который вносится в Верховную Раду и раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве. Это нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", - сказал Стефанчук.
- 29 марта в Раде появился законопроект о запрещении деятельности РПЦ в Украине.
- 11 апреля стало известно, что священники УПЦ МП собирают подписи под обращением в Собор предстоятелей Древних Восточных Церквей "с иском против патриарха Кирилла".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.95
Покупка 30.95Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное