English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Стефанчук объяснил, почему во время полномасштабной войны нельзя запрещать деятельность УПЦ МП

Стефанчук объяснил, почему во время полномасштабной войны нельзя запрещать деятельность УПЦ МП

25 апреля, 2022 понедельник
10:37
Общество Нардеп Новинский, патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев), предстоятель УПЦ МП Онуфрий (Березовский)

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о запрете УПЦ МП в Украине не будет рассматриваться во время войны из-за угрозы раскола в обществе

Об этом Стефанчук заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, Совет не будет рассматривать вопрос о запрете УПЦ МП, поскольку во время войны не имеет права принимать ни один закон, раскалывающий общество.

"Мы долгое время обсуждали этот вопрос в рамках наших политических фракций и групп и договорились так: во время войны мы не имеем права принимать ни один закон, который раскалывает украинское общество. Любой закон, который вносится в Верховную Раду и раскалывает общество, дает толчок к появлению или активизации внутренних коллаборантов в государстве. Это нельзя допустить, потому что украинская нация должна быть единой. Будем разбираться со всеми после победы", - сказал Стефанчук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
запрет
война с Россией
Руслан Стефанчук
Читайте также:
Людмила Денісова
24 апреля, 2022 воскресенье
"Аналогично со зверствами нацистов": Госдума РФ предлагает заставить украинских военнопленных сдавать кровь для оккупантов, - Денисова
24 апреля, 2022 воскресенье
28 февраля я уехал из Украины как беженец. Моя 85-летняя мама в Донецке, - Бубка
БМП Marder
24 апреля, 2022 воскресенье
Швейцария запретила поставлять в Украину боеприпасы к БМП Marder, - СМИ
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.95
    Покупка 30.95
    Продажа 32.01
  • EUR
    Покупка 33.26
    Продажа 34.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
25 апреля
12:27
Обновлено
Оккупанты обстреляли 5 железнодорожных станций в Центре и на Западе Украины, движение поездов временно задержано, - Камышин
12:11
Энтони Блинкен
Независимая Украина будет существовать дольше, чем находиться на сцене Путин, - Блинкен после визита в Киев
12:00
Эксклюзив
Коридор в Приднестровье для врага невозможен, - Коваленко
11:52
В Луганской области возле Рубежного под обстрел попал эвакуационный автобус: оккупанты продолжают срывать гумкоридоры
11:47
Airbnb
Airbnb анонсировал партнерские программы по размещению 100 тыс. украинских беженцев
11:38
Украина не будет вносить поправки в Конституцию по курсу на членство в НАТО, - Стефанчук
11:26
Луганская область в очередной раз без света: россияне обстреляли Кременскую электроподстанцию, - Гайдай
11:25
Помощь ВСУ, финансовая поддержка, усиление санкций против РФ и гарантии безопасности Украины, - Зеленский о главных темах встречи с Блинкеном и Остином
11:08
Эксклюзив
Санкции против России не исчерпаны, — дипломат Даниил Лубкивский
11:06
Фьюри получил рекордный гонорар за победу над Уайтом
10:58
21 900 военных, 884 танка, 181 самолет и 154 вертолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны в Украине
10:49
Эксклюзив
Савченко
Каждый день войны Украине стоит 2 млрд $ - экономист
10:45
В Софийском соборе состоится пасхальный онлайн-концерт в благодарность защитникам и защитницам ВСУ
10:41
Обновлено
Под ракетные обстрелы в Винницкой области попали Жмеринка и Казатин, есть погибшие и раненые, - ОВА
10:38
окупант
"Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда": СБУ обнародовала переписку российского военного, уцелевшего под Чернобаевкой
10:10
Около 70% чехов поддерживают принятие украинских беженцев, однако они обеспокоены социальным обеспечением и безработицей, - опрос STEM
10:02
В Ровенской области оккупанты нанесли два ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре, – Коваль
09:42
Программу для приема беженцев в Британии назвали "бездушной и бесчеловечной", - The Guardian
09:28
Обновлено
Возвращение дипломатов и новый пакет помощи в размере $713 млн: Зеленский провел встречу с Блинкеном и Остином
09:25
В Одесской области оккупанты пытаются усилить воздушную разведку и ведут обстрел других областей из Черного моря, - пресс-секретарь ОВА
09:04
Ракетные удары по Кременчугу: оккупанты попали в ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод, есть погибший и пострадавшие
08:24
В Луганской области из-за обстрелов оккупантов 24 апреля разрушены 7 домов, - ОВА
07:50
В Германии призвали исключить Шредера из партии социал-демократов
07:20
Укрзализныця назначила на 25 апреля 6 дополнительных эвакуационных рейсов
07:15
Российские войска пытаются обеспечить сухопутный путь между Донетчиной, Луганщиной и оккупированным Крымом, а также пытались штурмовать два направления в Изюме, - Генштаб
07:00
Израильтяне в ответ на снаряд ливанцев совершили артобстрел по Ливану
06:41
В национальный день памяти австралийцы и новозеландцы отдали честь Украине
06:31
Эммануель Макрон
Во Франции прошла серия протестов из-за победы Макрона на президентских выборах
06:15
Наша оборона и защита начинаются с Донбасса, – посол Эстонии о военных планах РФ по захвату стран Балтии.
06:10
путин
Культурное наследие Украины является одной из главных целей Путина, - Ткаченко
05:58
Россияне пытаются извлечь из затонувшего крейсера "Москва" ракеты и секретные документы, - Bild
05:37
РФ планирует организовать "референдум" в Херсоне, чтобы оправдать свою оккупацию, - разведка Великобритании
05:13
САУ и гаубицы: Италия готова послать Украине тяжелую артиллерию, - СМИ
04:46
В Брянске в РФ взорвалась и горит нефтебаза
04:09
Поддерживать Украину и защищать демократию: Байден вспомнил украинцев, поздравляя Макрона с победой на выборах
02:23
Эммануэль Макрон
Официально. Макрона переизбрали президентом Франции
02:05
ООС ВСУ
На юге Украины ВСУ вернули под контроль 5 сел, - ОК "Юг"
01:42
Президентские выборы во Франции: в городах вспыхнули акции протеста
01:22
"Братоубийственная война": Вселенский патриарх Варфоломей призвал открыть в Украине гумкоридоры
01:00
В Финляндии заявили о своей возможной миссии, если страна вступит в НАТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV