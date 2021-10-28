Стефанчук обещает пересмотр регламента Рады

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Отмечается, что Стефанчук провел онлайн-встречу с бывшим президентом Европейского парламента Пэтом Коксом.

В частности, речь шла о будущей модернизации Верховной Рады и регламента, продолжении реализации парламентской реформы.

Среди важных шагов в вопросе модернизации структуры парламента Стефанчук назвал, прежде всего, создание при ВР исследовательской службы, которая должна заниматься качественной подготовкой законопроектов.

Кроме того, важным в дальнейшей работе станет закон о парламентской службе: обеспечение аппарата ВР соответствующими правами и гарантиями; создание единого кодекса парламентской этики; модернизация регламента.

"Пора комплексно пересмотреть вопрос регламента, который дал бы возможность обеспечить права оппозиции и коалиции и вместе - жизнедеятельность парламентского органа", - добавил Стефанчук.