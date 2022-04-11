Стефанчук об отказе спикера парламента Грузии приехать в Бучу: уместно ли называть "неуместным" приглашение разделить горе?
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук публично ответил на отказ спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили посетить Бучу вместе с другими руководителями парламентов мира
Об этом он написал в Facebook.
Стефанчук обращается к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях. Папуашвили стал первым, кто отказал.
Он считает невозможным ехать в Украину, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую, по его мнению, Грузия оказывает Украине.
"Из-за непонятных проблем официальное приглашение (посетить Бучу) кажется неуместным", - добавил грузинский спикер.
В ответе Стефанчук отмечает, что "Украина ценит любую помощь, получаемую от других стран в это нелегкое время".
"Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах", - добавляет он.
"Единственное, что рождает у меня чувство неописуемой бентеги, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружескую страну, и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что Друг должен сделать это без приглашения" ",- резюмирует Стефанчук.
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