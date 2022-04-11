Стефанчук об отказе спикера парламента Грузии приехать в Бучу: уместно ли называть "неуместным" приглашение разделить горе?

Об этом он написал в Facebook.

Стефанчук обращается к руководителям парламентов всех стран, приглашая их своими глазами увидеть последствия зверств российской армии на оккупированных территориях. Папуашвили стал первым, кто отказал.

Он считает невозможным ехать в Украину, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую, по его мнению, Грузия оказывает Украине.

"Из-за непонятных проблем официальное приглашение (посетить Бучу) кажется неуместным", - добавил грузинский спикер.

В ответе Стефанчук отмечает, что "Украина ценит любую помощь, получаемую от других стран в это нелегкое время".

"Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах", - добавляет он.

"Единственное, что рождает у меня чувство неописуемой бентеги, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружескую страну, и посмотреть ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что Друг должен сделать это без приглашения" ",- резюмирует Стефанчук.