Об этом в интервью одному из украинских изданий сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что согласно законодательству Украины во время военного положения проведение каких-либо выборов невозможно.

"Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех временно оккупированных регионов. Мы не знаем, как обеспечить должное представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться", – сказал спикер ВР.

"Как раз если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ожидает наш враг", - добавил он.

По его словам, "наиболее правильное и мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения".