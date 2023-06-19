Стефанчук о вероятности проведения выборов во время войны: "Это могло бы привести к разрыву государства"
Украина не будет проводить выборы во время войны. Технически достаточно сложно организовать процесс волеизъявления для жителей оккупированных территорий и беженцев за границей
Об этом в интервью одному из украинских изданий сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Он напомнил, что согласно законодательству Украины во время военного положения проведение каких-либо выборов невозможно.
"Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех временно оккупированных регионов. Мы не знаем, как обеспечить должное представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться", – сказал спикер ВР.
"Как раз если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ожидает наш враг", - добавил он.
По его словам, "наиболее правильное и мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения".
- Ранее глава ПАСЕ Тини Кокс заявил, что Украина должна провести президентские и парламентские выборы, несмотря на войну. Секретарь СНБО Данилов исключил такую возможность.
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