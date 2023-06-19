Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Украина Стефанчук о вероятности проведения выборов во время войны: "Это могло бы привести к разрыву государства"

Стефанчук о вероятности проведения выборов во время войны: "Это могло бы привести к разрыву государства"

19 июня, 2023 понедельник
10:01
Украина

Украина не будет проводить выборы во время войны. Технически достаточно сложно организовать процесс волеизъявления для жителей оккупированных территорий и беженцев за границей

Об этом в интервью одному из украинских изданий сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что согласно законодательству Украины во время военного положения проведение каких-либо выборов невозможно.

"Потому что мы не знаем, как организовать голосование для почти 7 миллионов, которые находятся за пределами Украины. Мы не знаем, как организовать голосование для тех временно оккупированных регионов. Мы не знаем, как обеспечить должное представительство, явку других граждан во время действия военного положения и не будут ли избирательные объекты атаковаться", – сказал спикер ВР.

"Как раз если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства, которого ожидает наш враг", - добавил он.

По его словам, "наиболее правильное и мудрое решение – провести выборы сразу после завершения военного положения".

Новости
Верховная Рада
Война с Россией
Руслан Стефанчук
Читайте также:
війна проти РФ ЗСУ
18 июня, 2023 воскресенье
Американское издание The American Conservative обвинило США в войне в Украине
Реджеп Таїп Ердоган
17 июня, 2023 суббота
Надо готовиться к очень сложным отношениям между Турцией и США, - эксперт-международник Семиволос
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
18 июня, 2023 воскресенье
"Скажите об этом людям в Буче": Писториус об идее ненасильственного сопротивления Украины
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 40.98
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
19 июня
11:03
Обновлено
В Херсоне прогремели взрывы
10:46
Россия вывела в Черное море ракетоноситель без "калибров"
10:38
За сутки российская армия обстреляла 9 областей: 3 человека погибли, 10 пострадали. Ситуация в регионах
10:32
Гуменюк спрогнозировала, что РФ в ближайшие дни усилит атаки дронами по Украине
10:13
Украина – Мальта: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024
10:06
OPINION
Вадим Денисенко
Байден, барабаны и Prozorro
10:00
Эксклюзив
Сергей Згурец
Публикации о приостановлении украинского наступления и изменениях тактики не совсем соответствуют реальности, - Згурец
09:57
Обзор
США и Китай ищут понимание, западные патроны в российских винтовках. Акценты мировых СМИ 19 июня
09:50
Обновлено
ВСУ освободили Пятихатки в Запорожье и продвинулись до 7 км на Таврическом направлении, - Маляр
09:31
РФ воспользовалась подрывом Каховской ГЭС, чтобы перебросить войска на другие направления фронта, – британская разведка
09:20
Испания победила по пенальти Хорватию в финале Лиги наций
09:02
Путин пытается расширить поддержку среди российских радикалов, - ISW
08:54
Инфографика
За сутки РФ потеряла в Украине 630 солдат, 18 артсистем и вертолет, - Генштаб ВСУ
08:44
Эксклюзив
ВСУ отработали по военному объекту врага под Геническом и уничтожили значительное количество боеприпасов, - Херсонский облсовет
08:33
Премьер Китая Ли Цян начал свою первую зарубежную поездку визитом в Германию
08:23
Ирак впервые запустит спутниковый интернет
08:08
Ночью над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили четыре беспилотника
08:03
OPINION
Путин находится в параллельной реальности и не контролирует ход вымышленной им "спецоперации"
07:49
ВСУ могут сделать паузу в контрнаступлении: ISW сказал зачем
07:49
Украина стремится получить $40 млрд на "Зеленый план Маршалла" и построить зеленую сталелитейную промышленность
07:46
Враг маневрировал в Черном море: совершил ротацию ракетоносителей
07:41
Обновлено
Россияне атаковали Одессу, ПВО сбила 4 "калибра"
07:35
Обзор
Почему танки Leopard важны в контрнаступлении Украины и в чем их особенность
07:21
От аномальной жары в Индии за три дня погибли около 100 человек
07:06
В КНДР назвали запуск спутника-шпиона "самой серьезной неудачей" и планируют увеличить производство мощного ядерного оружия
06:57
На фронте произошло 24 боевых столкновения за сутки, основные силы врага сосредоточены на 4 направлениях, - Генштаб
06:38
Intel планирует построить новый завод микросхем в Израиле за рекордные $25 млрд
06:16
Индия увеличила импорт российской нефти в 10 раз и планирует выйти на 30%, – руководитель Indian Oil
00:46
ООН
ООН призывает Россию обеспечить доступ в районы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС
00:02
В течение дня россияне нанесли 33 удара по приграничной Сумщине: есть погибшие
2023, воскресенье
18 июня
23:17
Делегация ЮАР имела возможность увидеть, кто действительно заинтересован в мире, - Зеленский
23:17
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На Юге Украина находится на первом этапе наступательной операции. Колонка Сергея Згурца
22:36
Ни один Partiot не уничтожен, они работают эффективно, - Зеленский
22:14
Госсекретарь США встретился с главой МИД Китая: о чем говорили
22:01
Россияне обстреляли Никополь, повреждены 2 объекта критической инфраструктуры
21:49
На юге Украины силы ПВО уничтожили четыре российских беспилотника
21:37
ЛГБТ
В Вене полиция арестовала мужчин, готовивших вооруженное нападение на ЛГБТ-прайд, а в Стамбуле есть задержанные среди участников акции
21:36
В результате подрыва Каховской ГЭС погибли 17 человек, 13 из них от утопления
21:25
Обновлено
В Белополье на Сумщине от российского артобстрела погиб отец с ребенком
21:21
Швейцарцы одобрили минимальную ставку налога для международных компаний: 78,5% поддержали законопроект
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV