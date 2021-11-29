Стефанчук не будет подписывать обращение в КСУ о переносе выборов

Однако сам он такой документ не подпишет. Почему - не сказал. Со спикером парламента общалась корреспондентка телеканала "Еспресо" Валерия Пашко.



"Нардепы имеют такое право, но его реализовывать не собираюсь, у меня есть на это внутренние императивы. Но я не могу заставить других нардепов не делать этого. Я понимаю юридическую составляющую этого вопроса. В Конституции есть две конфликтующие между собой нормы. Первая говорит о том, что Верховная Рада имеет полномочия 5 лет. Вторая - о том, что выборы проходят в соответствующий день (последнее воскресенье октября, - ред.) 5-го года полномочий. Это значит, что эта Верховная Рада может недобыть 5 лет. А для меня это не принципиально. Я определил для себя время, которое я готов оторвать от своей семьи и подарить знания во благо Украины", - рассказал председатель ВР.



На уточняющий вопрос, каким может быть решение КСУ о перенесении парламентских выборов, Стефанчук добавил:



"Я ведь не Конституционный суд, это решает Конституционный суд. Но в чем "прелесть", - в том, что не всегда тот, кто знает конституционное право, может предвидеть решение КСУ. В этом большая проблема Украины".



Кроме того, председатель Верховной Рады пока не определился, пойдет ли на следующие выборы вместе с командой "Слуги народа".



"Я сейчас в команде "Слуг народа", дальше будем смотреть, смогли ли мы выполнить то, что обещали", - сказал он.

26 ноября президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" заявил, что народные депутаты, если захотят, могут обратиться в Конституционный суд о толковании возможности изменения очередности президентских и парламентских выборов. Если КСУ не поддержит это решение, в последние полгода в должности президент рискует не иметь монобольшинства. Ведь по многочисленным социологическим опросам в следующей Раде нужно будет образовывать коалицию.