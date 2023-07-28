Об этом он заявил в телемарафоне.

"Такого запрета в Конституции нет. Такой запрет содержится в Законе Украины "О правовом режиме военного положения". И потому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", - заявил Стефанчук.

Он также подчеркнул, что сейчас необходимо держать баланс. А парламент должен продолжать свое действие, принимать необходимые законодательные акты. Но, по его словам, не должно быть застывшей демократии, которая существует в обществе.

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"И именно поэтому президент Парламентской ассамблеи Совета Европы господин Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки необходимо приложить усилия, чтобы осуществить это", - сказал глава Верховной Рады.

Стефанчук также заявил, что вопрос проведения выборов во время военного положения может вызвать дискуссии, и необходимо сначала принять "важное решение" на этот счет. С одной стороны, по его словам, такой шаг поможет обеспечить стабильность в стране, избежав разрыва общества из-за избирательных процессов во время войны. С другой стороны, обеспечить непрерывный поток демократии.