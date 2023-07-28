Стефанчук: Конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс
Об этом он заявил в телемарафоне.
"Такого запрета в Конституции нет. Такой запрет содержится в Законе Украины "О правовом режиме военного положения". И потому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет", - заявил Стефанчук.
Он также подчеркнул, что сейчас необходимо держать баланс. А парламент должен продолжать свое действие, принимать необходимые законодательные акты. Но, по его словам, не должно быть застывшей демократии, которая существует в обществе.
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"И именно поэтому президент Парламентской ассамблеи Совета Европы господин Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки необходимо приложить усилия, чтобы осуществить это", - сказал глава Верховной Рады.
Стефанчук также заявил, что вопрос проведения выборов во время военного положения может вызвать дискуссии, и необходимо сначала принять "важное решение" на этот счет. С одной стороны, по его словам, такой шаг поможет обеспечить стабильность в стране, избежав разрыва общества из-за избирательных процессов во время войны. С другой стороны, обеспечить непрерывный поток демократии.
- В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил Тине Коксу: "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".
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