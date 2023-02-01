Об этом спикер украинского парламента сообщил в Фейсбуке.

"Сказать "спасибо" Франции и призвать оставаться с Украиной и дальше. Это два ключевых месседжа, которые я озвучиваю во время каждой встречи, в том числе во время разговора с премьер-министром Французской Республики Элизабет Борн", - отметил Стефанчук.

Во время разговора с Борном он указал на важность признания России страной-террористом. Кроме того, собеседники обсудили оборонную поддержку Украины. "Мы стремимся восстановить границы Украины до 1991 года, поэтому не вижу предосторожностей в предоставлении современного вооружения. Оно нужно, чтобы вернуть свои территории", – подчеркнул Глава ВР.

Он также отметил необходимость специального трибунала для России. "Детально обсудили специфику и механизмы его создания", – сообщил Стефанчук.

В то же время он подчеркнул, что Украина стремится быть полноправным членом ЕС. "И сегодня я услышал, что Франция поддерживает эту перспективу, как и поддерживает кандидатуру Украины на членство в Европейском Союзе", – резюмировал спикер парламента.

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