Стефанчук до конца года обещает принятие законопроектов, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о принятии до конца года необходимых законов, которые ускорят начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
Об этом спикер Верховной Рады информирует в телеграме.
"До конца года парламент примет необходимые законы, необходимые для старта переговоров о вступлении в Евросоюз. Основная активность по евроинтеграционному треку в сессионном зале начнется в сентябре. Мы ясно знаем, как нам выполнить те семь требований, которые получила Украина почти месяц назад", - заявил Стефанчук.
Он также подчеркнул, что Верховная Рада Украины занимается подготовкой необходимого перечня законопроектов. В частности, речь идет о реформе Конституционного Суда, согласно которой введут конкурсную систему отбора.
Кроме того, правительство планирует интегрировать международные стандарты борьбы с отмыванием средств и внести изменения в закон об олигархах.
"Качество на первом месте. Действенность идет следом. Реформы на бумаге никому не нужны", - добавил спикер Верховной Рады.
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