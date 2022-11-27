Steam побил рекорд по онлайну – одновременно на платформу зашли 31 млн пользователей
В субботу, 26 ноября, онлайн-сервис Steam побил собственный рекорд по онлайну – одновременно платформу посетили 31 млн пользователей
Об этом свидетельствует статистика платформы.
26 ноября одновременно на платформу зашли 31 379 760 пользователей. Это произошло через месяц после прошлого рекорда – 30 миллионов. Прошлый пик пришелся на 23 октября.
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