Steam побил рекорд по онлайну – одновременно на платформу зашли 31 млн пользователей

Об этом свидетельствует статистика платформы.

26 ноября одновременно на платформу зашли 31 379 760 пользователей. Это произошло через месяц после прошлого рекорда – 30 миллионов. Прошлый пик пришелся на 23 октября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb