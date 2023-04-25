Стая беспилотников сможет прорвать ПВО Москвы на 9 мая, - Владимир Яценко

"Акция 9 мая может быть успешной как раз благодаря количеству дронов, которые запустят в направлении столицы страны-агрессора. Есть такая украинская пословица — вместе и отца легче избивать. Сегодня соревнование ПВО — БПЛА такое, что стая из 20 беспилотников может прорвать любую систему противовоздушной обороны, и мы это видим на примере тех же "Шахидов" (дроны иранского производства Shahed), которые, по сути, достаточно примитивны, но из-за своего количества прорываются даже через современные ПВО. "Панцирь", как и другие системы ПРО, может быть эффективным для нескольких БПЛА, но не сможет остановить стаю беспилотников. 30-50 дронов прорвут любой "Панцирь", даже если это будет не один, а три-четыре комплекса, прикрывающие Красную площадь", - рассказал Владимир Яценко в интервью "Фокусу".

По его словам, конкурс заинтересовал многих украинских производителей БПЛА, но количество тех, кто уже готов принять участие в акции 9 мая, Яценко не называет. При этом собеседник «Фокуса» подчеркивает, что даже российские разработчики дронов хотели бы посоревноваться за премиальные деньги.

"Общая сумма премии существенная и нашла отклик даже среди российских авиамоделистов. Для них расстояние до Красной площади может быть меньше, но риск попасть в ФСБ на порядок больше", - отметил Владимир Яценко.