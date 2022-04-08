Ставницер сообщил ВСУ об оккупантах возле своего дома, чтобы украинские военные открыли по дому огонь и уничтожили россиян

Об этом он написал в фейсбуке .



"Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе российские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ВСУ для наведения огня?" – заметил он.



Андрей Ставницер отметил, что дом отстроит, а главное – спасти как можно больше людей. Бизнесмен призвал не хвалить его, поскольку знает несколько похожих историй о домах и предприятиях, а настоящими героями назвал украинских военных.



"К сожалению, пострелять из моего двора они (оккупанты - ред.) успели, восстановить стены легко, восстановить справедливость сложнее", - добавил мужчина.

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