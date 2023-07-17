17 июля – последний день действия зернового соглашения, в рамках которого у Украины была возможность экспортировать сельхозпродукцию через морские порты. Россия заявила, что выходит из зернового соглашения, пока стороны не выполнят ее условия. Следовательно, в ближайшее время украинские аграрии, которые как раз начали жатву, не смогут экспортировать зерно Черным морем. Есть ли альтернатива зерновому соглашению и может ли быть атака на Крымский мост российской провокацией, - подробнее в материале "Еспресо".

Взрывы на Крымском мосту в последний день зернового соглашения

“Сейчас продление зернового соглашения – это вопрос политических переговоров. Сегодня эксперты затрудняются оценить, с чем связан взрыв на Крымском мосту. Это Украина или же это Россия - в рамках одной из своих, только ей понятных, стратегий? Поэтому нельзя исключать каких-либо ответных шагов. В этой ситуации все возможно, потому что ставки выросли, – говорит заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило. – Конечно, подрыв моста – это прекращение поставок вооружения в Крым, к тому же это психологическое давление на врага, поэтому, с военной точки зрения Украине выгоден удар по Крымскому мосту. С точки зрения экономической - не думаю, что этот подрыв был необходим нам именно сегодня, поскольку именно сегодня должно было приниматься решение о продлении зернового соглашения. Но военные имеют свою логику и сейчас их логика гораздо важнее экономической".

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Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Суспільного" предположила, что взрыв на Крымском мосту может быть российским сценарием, реализуемым перед продолжением "зернового соглашения" и в ожидании украинского контрнаступления на юге.

Кстати, это уже не первый раз взрывы в Крыму совпадают с переговорами по зерновой инициативе. 24 апреля этого года Россия заявляла об атаке надводных беспилотников в Крыму на корабли Черноморского флота. А уже на следующий день, 25 апреля, минобороны РФ обвинило Украину в якобы нарушении обязательств по зерновому соглашению и отказалось согласовывать движение судов по зерновому коридору.

Чего хочет Россия в обмен на продление зернового соглашения

Для продолжения работы зернового коридора оккупанты требуют возобновления подключения Россельхозбанка к международной межбанковской системе SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса", а также разблокирования зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В ООН, которая является одной из сторон соглашения, готовы были согласиться на часть российских требований. В частности, 12 июля был обнародован пресс-релиз, сообщили, что генеральный секретарь направил письмо президенту Владимиру Путину. В нем предлагал обеспечить продление потока украинского зерна через Черное море в обмен на устранение препятствий, влияющих на финансовые операции через российский сельскохозяйственный банк. Антониу Гутерреш также заявил о важности поставок удобрений из Российской Федерации.

"Спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, – тяжело. Россия находится под мощным давлением со стороны международного сообщества. Возможно, они будут продолжать торговаться, – говорит Ярослав Жалило. – Для России тоже трудно просто остановить соглашение, учитывая, что они пытаются иметь союзников по крайней мере в странах Африки, от этого соглашения зависящих".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам 17 июля сказал , что дал распоряжение Министерству иностранных дел подготовить официальные сигналы к Организации Объединенных Наций и Турции:

"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", – заявил Зеленский.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявил , что обсудит с Путиным продление зернового соглашения во время встречи в августе. О готовности принять участие в переговорах по продолжению зерновой инициативы объявил и Китай. Обе страны входят в пятерку крупнейших импортеров украинского продовольствия, поэтому они заинтересованы в продолжении работы коридора.

Есть ли альтернатива зерновому коридору

Еще до полномасштабного вторжения именно на продовольствие приходилась значительная часть украинского экспорта. Во время войны именно продовольствие дает львиную долю валютной выручки Украины. За первые три месяца 2023 года Украина экспортировала зерновых на $3,2 млрд дол. США или 30,7% от общего товарного экспорта Украины. И значительную часть удалось вывезти именно через зерновой коридор.

"Зерновой коридор в текущих условиях – это наиболее эффективный канал экспорта по сравнению со всеми другими альтернативными каналами. Это самый простой и дешевый путь доставки нашей продукции клиентам, – говорит эксперт Украинского клуба агробизнеса Светлана Литвин. – Маршруты через Дунай и западные границы также важны, но они дороже, к тому же там ограниченная пропускная способность За июнь, когда зерновое соглашение работало через пень-колоду, Украина экспортировала 5,3 млн тонн продовольствия, из них 2 млн тонн через зерновой коридор, столько же через Дунай и дальше через порт Констанца , остальное – через западные границы (железной дорогой и автотранспортом). В месяцы, когда он работал более или менее качественно, мы имели возможность вывезти 4 млн тонн по этому каналу".

По словам эксперта, в этом году Украина ожидает меньшего урожая зерновых даже по сравнению с прошлым годом. Из-за проблем с экспортом многие аграрии переориентировались и перешли на выращивание масличных, у которых урожайность меньше, чем у зерновых. Кроме того, переходных остатков продовольствия с предыдущего сезона у нас меньше, чем было в июле прошлого года, поэтому приостановка экспорта через черноморские порты не критична. С другой стороны, перебои с экспортом приводят к тому, что Украина теряет отлаженные каналы сбыта. И часто украинских поставщиков заменяют компании из РФ.

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По словам Ярослава Жалило, даже с учетом этого, уменьшение экспорта украинского зерна из-за остановки зерновой инициативы бьет по нашей экономике в целом, а не только по агросектору, не стоит забывать, что это также вопрос глобальной продовольственной безопасности.

“В этой ситуации Украина не просто реализует свои интересы. Она выступает в качестве важной составляющей мировой продовольственной безопасности. Для нас важно играть эту роль, потому что это возможность эффективнее и полнее работать с международным сообществом. Сокращение экспорта из Украины негативно влияет на мировую продовольственную безопасность, поэтому международное сообщество оказывает давление на Россию. Поведение России в этой ситуации – максимально выторговать себе преференции в ответ на продление этого соглашения. Не исключено, что какие-то ее условия выполнят, учитывая странное заявление Гутерреша", – говорит Ярослав Жалило.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна было подписано в Стамбуле в 2022 году. Тогда советник Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что Украина подписывает договор с Турцией и ООН и обязуется перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН. С этого момента действие зерновых соглашений продолжалось несколько раз.

Уже на следующий день после подписания зернового соглашения Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе, из-за чего возник пожар в порту.

1 августа 2022 года министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил , что из Одессы отчалило первое судно в рамках инициативы с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

Через год, 5 июня 2023 года, в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении "зернового соглашения" 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года. 12 июля он сказал , что получил от Путина соответствующие предложения. В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил российскому диктатору продлить договор в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого ранее.

Утром 16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках зерновой инициативы.