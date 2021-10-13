Ставили на бронетехнику некачественные гусеницы: СБУ разоблачила руководство предприятия Укроборонпрома на коррупции
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему растраты бюджета руководством предприятия в составе Укроборонпрома
Об этом сообщил пресс-центр спецслужбы.
Контрразведчики установили, что организаторы заказывали некачественные гусеничные ленты к бронетехнике, а должностные лица Минобороны "закрывали" на это глаза.
На держржпидприемстви и в помещениях фигурантов производства состоялись обыски.
Следователи виявлилы документацию, подтверждающую "схему", и партию некачественных запчастей к бронетехнике. По предварительной оцинкоюекспертив в военной сфере, они не соответствуют указанным требованиям.
Продолжаются следственные действия.
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