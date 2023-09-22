"Став жертвой России": Вахтанг Кипиани объяснил, почему взялся за книгу о Стусе

Об этом он сказал в интервью Укринформу .

Кипиани является составителем книги "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", увидевшей свет в 2019 году в харьковском издательстве Vivat.

Говоря о задаче, которую он ставил перед собой как автор, Кипиани отметил: "Я придумал такую формулу, которая мне самому нравится, и пытаюсь вложить ее людям. Если первый раз Стуса судили как поэта, то второй раз его фактически судили как украинца. А это уже совсем другое персональное измерение войны Стуса с Россией, и Василий Стус на этой войне был комбатантом, и мы можем сказать, что это было самоубийство, могло быть убийство, мог быть несчастный случай, но в любом случае – это убийство на фронте. Василий Стус стал жертвой России".

Журналист рассказал, что исследовал последние 5-6 лет жизни Стуса и пришел к выводу, что это была "действительно большая фигура".

"Люди часто воспринимают его как человека, который родился, чтобы умереть. Ничего подобного", - сказал Кипиани.

"Это был человек, который хотел жить, творить, печататься, мечтал о своей первой книге, но обстоятельства в то время, когда ему пришлось становиться украинцем, были, мягко говоря, неблагоприятны для таких людей. Поэтому он, имея характер, ценности и в конце концов украинский стержень пошел против системы", - пояснил он.

Напомним, что за убеждение о необходимости сохранения и развития украинской культуры Стус подвергся репрессиям со стороны советской власти и погиб в местах несвободы. После его смерти в 1989 году была учреждена Премия им. Василия Стуса. С 2016 года Премию занимаются Украинский ПЭН, Киево-Могилянская бизнес-школа и издательство "Дух и Литера". Ее каждый год вручают 14 сентября.