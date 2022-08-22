"Став преградой для россиян": бойцы Сил спецопераций показали, как уничтожили мост в Донецкой области
Бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожили мост в Донецкой области
Об этом информирует в телеграме пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.
"Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей поставок и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", - подчеркнули в сообщении.
Несколько недель назад украинские защитники уничтожили мост в Донецкой области.
"Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", - добавляют в пресс-службе.
Также отмечают, что украинские объекты после деоккупации восстановят.
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