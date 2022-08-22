English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Став преградой для россиян": бойцы Сил спецопераций показали, как уничтожили мост в Донецкой области

"Став преградой для россиян": бойцы Сил спецопераций показали, как уничтожили мост в Донецкой области

22 августа, 2022 понедельник
20:19
война с Россией

Бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожили мост в Донецкой области

Об этом информирует в телеграме пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

"Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей поставок и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", - подчеркнули в сообщении.

Несколько недель назад украинские защитники уничтожили мост в Донецкой области.

"Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", - добавляют в пресс-службе.

Также отмечают, что украинские объекты после деоккупации восстановят.

  • 12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски  техники на правобережную часть.
  • 13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.
  • В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.
  • 21 августа украинские военные Воздушные силы ВСУ сбили три российских дрона, которые вели разведку и корректировали артиллерию.
  • 22 августа ВСУ ударили по Антоновскому мосту, поднялся дым. Сообщается, что оккупанты уже не смогут отремонтировать Антоновский мост.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
ССО
Донетчина
оккупированные территории
востановление Украины
Читайте также:
Олександр Кукурба
Автор Татьяна Яворськая
20 августа, 2022 суббота
Герои Украины. Александр Кукурба – воздушный задира, ставший ужасом для оккупантов
Олександр Усик
21 августа, 2022 воскресенье
Усик после победы над Джошуа пренебрежительно высказался о Путине
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
21 августа, 2022 воскресенье
Обнародована статистика ударов в бою Усик - Джошуа
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.28
  • EUR
    Покупка 39.58
    Продажа 40.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
22 августа
20:32
Обновлено
"Громко как никогда": украинцам предложили изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом
20:01
Украинское войско "приземлило" российский беспилотник на Херсонщине
19:58
Флаг Украины
Одесса, Луцк, Запорожье, Черниговщина и Днепропетровщина: в ряде регионов вводятся ограничения ко Дню Независимости
19:46
На День Независимости в Киеве покажут уникальную коллекцию флагов конца ХХ-ХХІ ст.
19:33
Российские захватчики понесли потери во время штурма на Бахмутском, Новопавловском и Запорожском направлении, - Генштаб ВСУ
19:12
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Гауляйтер города заявляет о работе ПВО по беспилотнику
19:10
Инфографика
Цены на горючеесегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:48
Посылки через почтоматы за 1 гривню: Новая почта объявила праздничный тариф ко Дню Независимости
18:38
Родственники пленных из Азовстали возмущены отказом депутатов голосовать за обращение по Оленовке к международным организациям
18:25
В Грузии четвертые сутки тушат лесной пожар
18:21
"Сохраните украинскую культуру": Минкульт запустил проект по сбору денег на восстановление разрушенного оккупантами наследия
18:18
Инфографика
Более 90% украинцев гордятся своим гражданством – опрос
18:14
Эксклюзив
Я видел, как враг сжигал кварталами дома с гражданским населением, - боец "Азова" Жаворонок
18:12
Женщина, которую ФСБ обвинила в теракте против дочери Дугина, не имеет никакого отношения к "Азову", – заявление полка
18:10
Эксклюзив
На допросах к азовцам относились хуже, чем к другим бойцам гарнизона Мариуполя - боец "Азова" Жаворонок
18:08
Обновлено
Оккупанты уже не смогут отремонтировать Антоновский мост, - депутат Херсонского облсовета
18:03
Обновлено
В Привате отвергают обвинения в блокировании счетов клиентов с оккупированных территорий – обновить информацию просят из соображений безопасности
17:53
Посольство Ирландии возвращается в Киев
17:46
"Представителей Красного Креста мы видели один раз, когда нас эвакуировали 17 числа": бойцы полка "Азов" рассказали о бездействии международных организаций
17:41
В Киеве задержали мужчину с партией психотропов на 50 млн грн: нарколаборатория работала в столичном гараже
17:30
Обновлено
Бойцы полка "Азов", освобожденные из российского плена, дали пресс-конференцию
17:27
Чехия Украина
Граждане Чехии за выходные пожертвовали в поддержку Украины более 24 млн чешских крон: отметили годовщину оккупации страны россиянами в 1968 году
17:12
Эксклюзив
Россияне рассказывали нам, что Украина не хочет обмена и мы никому не нужны, - военный ГУР Усиченко, освобожденный из плена
17:07
Враг обстрелял Запорожскую ТЭС, поврежден центральный тепловой пункт, – мэр Энергодара
17:02
Эксклюзив
Россияне пытали по 2-3 дня, а воды давали 600 граммов в двое суток, - боец "Азова" о пребывании в плену в Оленовке
16:51
Эксклюзив
Россияне били нас на допросах и хотели сбросить на нас все свои злодеяния, – боец "Азова" Чепурко
16:40
Аналитика
Война со скифами. Российская версия
16:30
Эксклюзив
Азовсталь
Допрашивать меня начали до того, как я получил антибиотики после ампутации - боец "Азова" о пытках в российском плену
16:24
Семья из Мелитополя работала на армию РФ и сдавала данные о перемещении ВСУ: на Запорожье разоблачили агентурную группу
16:20
На День Независимости в Харькове не будет работать метро и продлится увеличенный комендантский час
16:17
Эксклюзив
ВСУ успешно наносят огневое поражение оккупационной армии, - боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
15:59
Армия РФ совершила провокацию: глава Никопольской РВА призвал жителей побережья Каховского водохранилища покинуть улицы
15:56
Эксклюзив
КПВВ "Каланчак" на админчерте с временно оккупированным Крымом
На границе Херсонщины и Крыма усиленно проверяют мужчин, есть факты исчезновения людей: заместитель представителя Зеленского в АРК о выезде с оккупированных территорий
15:51
"Динамо" и еще три клуба отказались передавать права на показ матчей официальному транслятору УПЛ
15:51
Полякова сожгла свой кокошник на Лысой горе
15:39
Эксклюзив
Когда РФ перебросит большинство войск с Донбасса на Юг, будет удачный момент для атаки, - боец легиона "Свобода" Лысенко
15:33
Эксклюзив
"Хлопок" в Крыму - удар по репутации РФ, что является предпосылкой для освобождения полуострова, - военный эксперт Мусиенко
15:24
Противостояние кибератакам и борьба с дезинформацией: Украина и Польша будут сотрудничать в сфере киберзащиты
15:23
В войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских героев, - Залужный
15:20
Госспецсвязи предупреждает об усилении хакерских атак в День Независимости. Как обезопаситься
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV