Об этом информирует в телеграме пресс-служба Сил специальных операций ВСУ.

"Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей поставок и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", - подчеркнули в сообщении.

Несколько недель назад украинские защитники уничтожили мост в Донецкой области.

"Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", - добавляют в пресс-службе.

Также отмечают, что украинские объекты после деоккупации восстановят.