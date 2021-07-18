Статья Путина об "одном народе" адресована Зеленскому. Мол, покайся, мы же тебя рассчитывали, - Фейгин
Размещенная на сайте Кремля программная статья президента России Владимира Путина о якобы историческом единстве россиян и украинцев имеет нескольких адресатов
Одним из них является действующий глава украинского государства Владимир Зеленский, заявил московский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Марк Фейгин в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"В самой статье, когда он (Путин - ред.) употребляет слово "соврал", "врет" - когда обещал мир и вдруг изменил полностью позицию - то он подразумевает Зеленского, пытаясь таким образом предъявить ему за то, что на выборах мы вроде как ждали от тебя, что ты пойдешь с нами на заговор на продажу интересов Украины, в переводе на человеческий язык, а этого не сделал, ты нам "соврал" ... ты "соврал" нам, тем кто как бы являются заказчиками того, что власть в Украине изменилась ", - пояснил Фейгин.
Таким образом, отметил политик, Путин подает себя "господином", а адресата своего послания выставляет в виде "холопа".
"Это означает, что господин позволяет своим холопам исправится, учесть, что они вели себя нехорошо, прийти покаяться, в пояс поклониться и просить о прощении. Примерно вот так это выглядит", - сказал Марк Фейгин.
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