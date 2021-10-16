Статья Медведева - целенаправленное оскорбление президента Украины Зеленского, - Зубов

Об этом сообщил деятель российской оппозиции профессор Андрей Зубов в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.

"Статья заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева - чудесная. Чудесная в том смысле, что возмутительна. Статья наводит на ту простую мысль, понятно, что сам Медведев статей не пишет. По советской традиции уже давно все статьи пишут в аппарате. Таким образом это не личное хамство Дмитрия Медведева, а определенное задание, которое дал безусловно не он. Сейчас в России Медведев не имеет права на свободный политический голос. Эта статья - коллективная воля руководства действующей России. Именно так ее надо рассматривать, а не как самодеятельность Медведева ", - отметил Зубов.

Как подтверждение того, что эта статья является коллективной позицией власти Российской Федерации, профессор привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Путин солидарен с содержанием писанины Медведева.

"Статья безусловно хамская, написанная в очень грубом тоне, в котором публичные люди в дипломатическом мире не позволяют себе разговаривать. Но в этом тоне позволяет себе говорить гопота. Это типичное хамское обращение к человеку, которого пытаются оскорбить, унизить, в данном случае - к президенту Украины Владимиру Зеленскому. А обращаются так к Зеленскому, поскольку он не сделал того, что от него ожидали ", - сообщил Андрей Зубов.

По мнению профессора, российская верхушка позволила себе такое хамское обращение к президенту Зеленскому потому, что Путин не считает Украину таким же государством, каким есть Франция, Германия и т. д.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал публикацию статьи об Украине от экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

А по мнению журналиста Виталия Портникова, украинская власть пытается умалить значение оскорбительной статьи Медведева.

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