Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

По ее словам, об изменениях договорились во время встречи с еврокомиссаром по внутренним делам, когда Йлва Йоганссон прибыла в Киев.

"Мы с ней спланировали несколько важных моментов, что вместе с Европейским Союзом мы будем создавать условия, чтобы наши граждане имели доступ к образованию, медицине, соответствующему трудоустройству. Комиссия будет помогать нам с финансированием этих потребностей. Также мы зафиксировали очень важный элемент о том , что статус временной защиты, который получили более 5 миллионов наших граждан на территории Европейского Союза, будет действовать до весны 2014 года как минимум",- сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр сообщила, что будет отдельное разъяснение относительно процедуры регистрации украинцев, которые временно возвращаются домой.

"Мы также зафиксировали, что ограничений по возвращению их на территорию ЕС не будет, будет отдельное разъяснение по поводу процедуры регистрации таких граждан, ведь были случаи задержания или даже возвращения в Украину или недопуска граждан, которые хотели вернуться снова в ЕС", – сказала она.

2 августа Европейский комиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон прибыла с визитом в Киев.

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