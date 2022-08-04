English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная беженцы из Украины Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года

Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года

4 августа, 2022 четверг
21:25
беженцы из Украины

Статус временной защиты граждан Украины в Европейском Союзе будет действовать до весны 2024 года. Также сняли ограничения въезда в ЕС для временно возвращающихся домой украинцев

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

По ее словам, об изменениях договорились во время встречи с еврокомиссаром по внутренним делам, когда Йлва Йоганссон прибыла в Киев.

"Мы с ней спланировали несколько важных моментов, что вместе с Европейским Союзом мы будем создавать условия, чтобы наши граждане имели доступ к образованию, медицине, соответствующему трудоустройству. Комиссия будет помогать нам с финансированием этих потребностей. Также мы зафиксировали очень важный элемент о том , что статус временной защиты, который получили более 5 миллионов наших граждан на территории Европейского Союза, будет действовать до весны 2014 года как минимум",- сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр сообщила, что будет отдельное разъяснение относительно процедуры регистрации украинцев, которые временно возвращаются домой.

"Мы также зафиксировали, что ограничений по возвращению их на территорию ЕС не будет, будет отдельное разъяснение по поводу процедуры регистрации таких граждан, ведь были случаи задержания или даже возвращения в Украину или недопуска граждан, которые хотели вернуться снова в ЕС", – сказала она.

  • 2 августа Европейский комиссар по внутренним делам Йлва Йоганссон прибыла с визитом в Киев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
ЕС
Еврокомиссия
Читайте также:
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
3 августа, 2022 среда
Лукашенко надоел Путину: даже Китай не помешает агрессору избавиться от белоруса, - Павел Климкин
3 августа, 2022 среда
В Запорожье раздались громкие взрывы
Одеса
3 августа, 2022 среда
СБУ разоблачила межобластную шпионскую сеть ФСБ и задержала ее руководителя и агента
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.26
    Покупка 38.26
    Продажа 39.3
  • EUR
    Покупка 38.5
    Продажа 39.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
4 августа
23:14
Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
22:54
В Турции сообщили, что 5 июля из украинских портов выйдут еще три судна с зерном
22:48
Власти Берлина выступили против выставки уничтоженной российской техники перед посольством РФ
22:48
Отчет Amnesty International пытается переложить ответственность с агрессора на жертву, - Зеленский
22:23
Обновлено
В Харькове - взрывы. Город под обстрелом. Предварительно трое пострадавших
22:22
Ситуация в Сумской области: россияне за сутки трижды обстреляли общины Шосткинского района
22:18
Глава Amnesty International ответила на критику отчета организации
21:58
Канада поможет в подготовке украинских военных в Великобритании
21:49
Это не сотни... В Минобороны заявили, что количество погибших украинских военных является государственной тайной
21:42
Спикер Палаты представителей США Пелоси посетила пограничную зону между КНДР и Южной Кореей
21:37
Илья Кива
Скрыл квартиру за 4,2 млн грн. Киве объявили еще одно подозрение
21:30
Виктор Янукович
Совет ЕС внес Януковича и его сына в санкционный список
21:28
Это извращение. Резников отреагировал на доклад Amnesty International
21:19
Владимир Путин
"Москва всех защищает". В Кремле придумали новую методичку для объяснения войны в Украине
21:12
Генсек НАТО сравнил Путина с террористом и массовым убийцей Брейвиком
21:00
Невидимка-миллиардерша. Фонд Навального нашел дневник бывшей жены Путина
20:55
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:52
Война в Украине – наиболее опасная для Европы ситуация со времен Второй мировой войны, - генсек НАТО
20:50
НАТО сотрудничает с оборонными компаниями, чтобы увеличить поставки оружия в Украину, - Столтенберг
20:44
Польша и Великобритания на 100% заполнили свои газовые хранилища накануне зимы
20:44
Латвия приостановила соглашение о сотрудничестве с РФ
20:34
Каждое российское преступление должно быть наказано. Порошенко призывает создать международный трибунал ООН для наказания РФ за теракт в Оленовке
20:27
Албания предоставила Украине гранты в размере 1 млн евро
20:27
Эксклюзив
Керченский мост
Задача уничтожить керченский мост будет поставлена и будет выполнена, - военный эксперт Рыженко
20:25
Оккупанты уничтожили опорную школу в Донецкой области
20:23
В Беларуси рассказали о таинственном самолете из Ирана: привез военных из Лаоса, Вьетнама, Камеруна, Сирии
20:15
Последствия обстрела Винницы
Amnesty International заявила, что ВСУ подвергают гражданских опасности, Подоляк и Лубинец жестко ответили организации
20:11
Стоимость нефти Brent упала ниже $94 за баррель впервые с февраля 2022 года
20:10
Северная Македония передала Украине четыре истребителя Су-25, - СМИ
19:53
Рейтинговое агентство S&P заявило о дефолте Беларуси по еврооблигациям
19:48
Интервью
Если Украина будет двигаться в сторону авторитаризма, мы превратимся в маленькую Россию, зато в вышиванках, – Валерий Пекар
19:44
ВСУ отразили несколько попыток штурма в Донецкой области, оккупанты пытаются помешать контрнаступлению на Юге, - Генштаб
19:32
В Украину вернули троих детей и их маму, вывезенных оккупантами за Урал
19:30
Обновлено
Китайские баллистические ракеты упали в территориальные воды Японии. Токио требует немедленно прекратить военные учения
19:23
В Харьковской области ВСУ продвинулись вглубь обороны противника и закрепили позиции
19:22
На Запорожье оккупанты обстреляли село из РСЗО, - секретарь горсовета
19:13
В популярном среди россиян городе в Финляндии каждый день будет звучать гимн Украины
19:13
Эксклюзив
Народная артистка Украины Мария Бурмака представляет песню "Вернись живым", которую написала во время войны
18:58
Экс-нардепа приговорили к 15 годам тюрьмы за умышленное убийство
18:55
Власти Берлина не разрешили провести выставку уничтоженной российской техники, посол Мельник потребовал от мэра изменить решение
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV