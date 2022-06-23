Статус кандидата в ЕС предоставлен авансом, ожидается мощная работа, - Шарль Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что статус кандидата на вступление в ЕС предоставили авансом и Украине необходимо провести реформы в разных сферах
Об этом он сообщил на брифинге в эфире Эспрессо.
"Статус кандидата в членство предоставлен фактически авансом, поэтому ожидается мощная работа со стороны Киева. Мы надеемся, что освобождение Украины состоится в ближайшем будущем", - сказал Шарль Мишель.
По его словам, Украина должна провести реформы в сфере законодательства и правосудия. Также он отметил: "примечательно, какие усилия прилагали президент Украины и Грузии".
- 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. .
- 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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