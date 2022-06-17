Статус кандидата на вступление в ЕС Украина завоевала двумя революциями и войнами, - Яценюк

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В 2004 году, когда произошла Оранжевая революция, уже прозвучали лозунги о том, что Украина должна стать членом Европейского Союза. Тогда многие чиновники говорили, что у ЕС не будет другого шанса, как немедленно предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Этого не было сделано, однако украинцы уже в 2004 году заслужили того, чтобы ЕС предоставил нам статус кандидата на вступление. Поскольку тогда украинцы уже боролись за свою свободу и демократические ценности", - пояснил Яценюк.

Яценюк добавил, что украинский народ завоевал статус кандидата в ЕС двумя войнами и революциями.

"Позже нужно было подписать соглашение о политической и экономической ассоциации с ЕС. Тогда беглый президент Янукович под давлением Путина отказался подписывать соглашение об ассоциации. В 2014 году Украина снова была вынуждена бороться за свое право стать членом европейской семьи. Если сейчас ЕС примет другое решение, чем предоставить нам статус кандидата на вступление, это решение будет под аплодисменты России и Китая.Поэтому, я считаю, что политически решение уже принято. Народ Украины завоевал статус кандидата на вступление в ЕС двумя революциями и войнами.Сейчас Европейский Союз видит для себя, что это ключевой исторический момент. Или демократия будет расширяться, или диктатуры", - добавил Яценюк.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза

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