Статус кандидата на вступление в ЕС – это сигнал Путину, что Европа не испугалась, – нардеп Кравчук
Народный депутат от "Слуги Народа" Евгения Кравчук выразила мнение, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз является сигналом для президента страны-агрессора России Владимира Путина, что Европа не испугалась
Политик поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Предоставление Украине статуса государства-кандидата на вступление в Европейский Союз - это сигнал президенту России Владимиру Путину, что Европа не испугалась. Европа объединена и будет продолжать помогать Украине. А украинское государство будет в европейской семье, а не частью российской недоимперии", - отметила Кравчук.
Нардеп добавила, что экономический вопрос является одним из наиболее актуальных.
"Конечно, мы будем исполнять реформы, приводить нашу судебную систему к европейским стандартам. Но вопросы экономического сотрудничества, а именно восстановления Украины и доступа к специальным финансовым программам, которые открываются после получения статуса кандидата на членство, - это очень важно в контексте преодоления последствий войны с Россией и привлечения инвестиций", - отметила Евгения Кравчук.
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