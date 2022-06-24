Политик поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Предоставление Украине статуса государства-кандидата на вступление в Европейский Союз - это сигнал президенту России Владимиру Путину, что Европа не испугалась. Европа объединена и будет продолжать помогать Украине. А украинское государство будет в европейской семье, а не частью российской недоимперии", - отметила Кравчук.

Нардеп добавила, что экономический вопрос является одним из наиболее актуальных.

"Конечно, мы будем исполнять реформы, приводить нашу судебную систему к европейским стандартам. Но вопросы экономического сотрудничества, а именно восстановления Украины и доступа к специальным финансовым программам, которые открываются после получения статуса кандидата на членство, - это очень важно в контексте преодоления последствий войны с Россией и привлечения инвестиций", - отметила Евгения Кравчук.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил , что Украина - "не пограничье между орками и эльфами, а будущий равный партнер для как минимум 27 стран ЕС".

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк прогнозирует, что на вступление Украины в ЕС может уйти 7 лет .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb