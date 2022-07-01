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Главная война с Россией Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины – это заслуга украинцев, а не Путина, - Княжицкий
Эксклюзив

Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины – это заслуга украинцев, а не Путина, - Княжицкий

1 июля, 2022 пятница
22:00
война с Россией

Народный депутат Николай Княжицкий убежден, что статус кандидата на вступление в ЕС Украина получила благодаря украинцам, а не военной агрессии Путина

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас каждый из нас должен приложиться к тому, чтобы Украина как можно скорее вступила в Европейский Союз. Строить соответствующие проекты законов и мы, как оппозиция, должны помогать власти, когда власть будет готовить такие проекты. Или критиковать власть, если власть не будет этого делать" . Поэтому это ответственность каждого. Вступление Украины в ЕС - это не вопрос власти. Это вопрос всего украинского общества", - объяснил Княжицкий.

Княжицкий подчеркнул, что статус кандидата на вступление в ЕС является заслугой многих поколений украинцев.

"Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины - это заслуга многих поколений украинцев, а не Путина. И когда президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина боролась за право стать членом ЕС с начала российского вторжения России в Украину, это нивелирует достижения всех украинских поколений, которые боролись за наше государство. Еврокомиссия и ЕС предложили нам кандидатство, чтобы продемонстрировать свою солидарность с украинцами. Поэтому мы не должны благодарить Путина за то, что получили статус кандидата на вступление в ЕС, мы должны благодарить украинцев", - добавил Княжицкий.

  • 11 июня Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но отметила, что при этом выдвинет условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства. А 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

  • 20 июня глава МИД Польши Збигнев Рау заявил , что считает кандидатство Украины в ЕС "решенным делом".

  • 22 июня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулеби, что надеется на положительное решение по кандидатству Украины в ЕС.

  • 23 июня, прибыв на саммит лидеров ЕС в Брюсселе, глава Евросовета Шарль Мишель назвал ожидаемое решение "геополитическим выбором" и выразил уверенность в том, что Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС.

  • 23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "безотлагательно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

  • Евросовет на саммите лидеров стран ЕС, стартовавший 23 июня в Брюсселе, предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове


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