Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины – это заслуга украинцев, а не Путина, - Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Сейчас каждый из нас должен приложиться к тому, чтобы Украина как можно скорее вступила в Европейский Союз. Строить соответствующие проекты законов и мы, как оппозиция, должны помогать власти, когда власть будет готовить такие проекты. Или критиковать власть, если власть не будет этого делать" . Поэтому это ответственность каждого. Вступление Украины в ЕС - это не вопрос власти. Это вопрос всего украинского общества", - объяснил Княжицкий.

Княжицкий подчеркнул, что статус кандидата на вступление в ЕС является заслугой многих поколений украинцев.

"Статус кандидата на вступление в ЕС для Украины - это заслуга многих поколений украинцев, а не Путина. И когда президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина боролась за право стать членом ЕС с начала российского вторжения России в Украину, это нивелирует достижения всех украинских поколений, которые боролись за наше государство. Еврокомиссия и ЕС предложили нам кандидатство, чтобы продемонстрировать свою солидарность с украинцами. Поэтому мы не должны благодарить Путина за то, что получили статус кандидата на вступление в ЕС, мы должны благодарить украинцев", - добавил Княжицкий.

