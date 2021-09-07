"Статус для стран, которые не планируют или не могут вступить в НАТО": Маркарова об идее просить США признать Украину основным союзником

Об этом она написала в Facebook.

Маркарова напомнила, что Украина уже определилась, что ее целью является членство в НАТО, и это единственное системное и институциональное решение для безопасности страны.

"MNNA - статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас", - подчеркнула посол.



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Маркарова добавила, что Украина имеет статус Партнера с расширенными возможностями (EOP) НАТО, и он дает возможности для усиленного сотрудничества с Альянсом.

"Поддержка парламента как раз очень нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине необходимо осуществить для активного продвижения вперед в НАТО", - отметила Маркарова.

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