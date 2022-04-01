"Стать X": США вводят в паспорта отдельную гендерную идентичность

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена на сайте ведомства.

"Начиная с 11 апреля, граждане США смогут выбирать "X" в качестве гендерного маркера в заявлении на получение паспорта США, а в следующем году эта возможность станет доступна для других форм документов", - говорится в сообщении.

Госдеп США отмечает, что перед тем как окончательно решиться на добавление третьего гендерного маркера для небинарных, интерсексуальных людей и людей, испытывающих гендерный дискомфорт, ведомство изучило пожелания граждан по изменению форм заявлений на получение паспорта.

"Мы пришли к выводу, что определение гендерного маркера "X" в публичных формах Государственного департамента будет "неопределенной или иной гендерной идентичностью". Это определение уважает частную жизнь людей, продвигая инклюзивность", - говорится в сообщении.

В настоящее время третий пол в паспорте предоставляют право выбирать следующие страны: Аргентина, Австрия, Австралия, Канада, Колумбия, Дания, Германия, Исландия, Ирландия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, а также Индия, Пакистан и Непал.

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