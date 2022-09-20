Об этом сообщает глава министерства Михаил Федоров.

"Наша команда работает над запуском облигаций в приложении. Вы сможете приобрести их, чтобы поддержать экономику Украины и задонатить на нужды армии, а затем получить свои средства обратно с процентами", - говорится в сообщении.

Каждая облигация будет называться именем временно оккупированного города.

"То есть покупаете облигацию Херсон, Мелитополь, Мариуполь или Крым - финансируете экономику страны и ВСУ, а наши воины работают, чтобы уже скоро над каждым из этих городов подняли сине-желтый флаг", - добавил министр.

Также Федоров объясняет, что военные облигации в Дии – это классический win-win: спонсирование победы Украины над Россией и гарантированная прибыль.

31 июля Министерство финансов приступило к продаже военных облигаций гражданам Украины с целью финансирования оборонной сферы

16 сентября Денис Шмыгаль рассказал, что вскоре появится возможность приобрести военные облигации через Дию

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