"Стать спонсором победы": Минцифра анонсировала продажу в Дии военных облигаций
Минцифры информирует, что вскоре появится возможность стать спонсором победы, приобретя военные облигации в Дии
Об этом сообщает глава министерства Михаил Федоров.
"Наша команда работает над запуском облигаций в приложении. Вы сможете приобрести их, чтобы поддержать экономику Украины и задонатить на нужды армии, а затем получить свои средства обратно с процентами", - говорится в сообщении.
Каждая облигация будет называться именем временно оккупированного города.
"То есть покупаете облигацию Херсон, Мелитополь, Мариуполь или Крым - финансируете экономику страны и ВСУ, а наши воины работают, чтобы уже скоро над каждым из этих городов подняли сине-желтый флаг", - добавил министр.
Также Федоров объясняет, что военные облигации в Дии – это классический win-win: спонсирование победы Украины над Россией и гарантированная прибыль.
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