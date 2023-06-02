"Стать противником Азербайджана - это стать противником Турции": политолог из Баку о неподдержке Армении Россией
Заступаться за Армению и уходить в конфликт с Азербайджаном и Турцией никто не станет. Тем более сейчас, поэтому действия России ясны
Об этом в эфире Эспрессо рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.
Он ответил на вопрос о действиях России в войне в Нагорном Карабахе.
"Для того чтобы отстаивать интересы, как это было раньше - нужно стать, как минимум, противником Азербайджана. А стать противником Азербайджана не так и легко, потому что автоматически становишься противником и Турции. Заступаться за Армению и идти в конфликт с Азербайджаном и Турцией никто не станет. Тем более сейчас, поэтому действия России ясны. В Армении понимают, что их просто бросили. Их руками пытались делать здесь геополитику - этого не получилось", - считает политолог.
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