Об этом в эфире Эспрессо рассказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Он ответил на вопрос о действиях России в войне в Нагорном Карабахе.

"Для того чтобы отстаивать интересы, как это было раньше - нужно стать, как минимум, противником Азербайджана. А стать противником Азербайджана не так и легко, потому что автоматически становишься противником и Турции. Заступаться за Армению и идти в конфликт с Азербайджаном и Турцией никто не станет. Тем более сейчас, поэтому действия России ясны. В Армении понимают, что их просто бросили. Их руками пытались делать здесь геополитику - этого не получилось", - считает политолог.